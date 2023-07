Drugie półrocze w Europie będzie trudniejsze?

Gospodarka strefy euro powiększyła się w II kwartale o 0,3 proc. (licząc kw./kw.), po zerowym wzroście w poprzednich trzech miesiącach. Średnio oczekiwano zwyżki o 0,2 proc. Licząc rok do roku, wzrost PKB wyhamował z 1 proc. w I kwartale do 0,6 proc. w drugim. Prognozowano jednak, że zejdzie do 0,5 proc.

Najszybciej rosły w II kwartale gospodarki Irlandii (3,3 proc. kw./kw.) oraz Litwy (2,8 proc.). Spośród dużych gospodarek największego wzrostu doczekała się Francja (0,5 proc.). W Niemczech PKB się nie zmienił. Gospodarka kurczyła się natomiast: we Włoszech (-0,3 proc.), Austrii (-0,4 proc.), na Łotwie (-0,6 proc.) i w Szwecji (-1,5 proc.).