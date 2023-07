EBC otwiera furtkę do zakończenia cyklu podwyżek stóp

Europejski Bank Centralny nie zaskoczył w czwartek rynków. Zgodnie z prognozami podniósł stopy procentowe o 25 pkt baz. Główna wzrosła do 4,25 proc., a depozytowa do 3,75 proc. Jedyną większą niespodzianką była jego decyzja o tym, by przestać płacić odsetki bankom trzymającym pieniądze w EBC w ramach mechanizmu rezerw obowiązkowych. To może negatywnie wpłynąć na przychody banków, ale nie powinno doprowadzić do ich znaczącego spadku.