Europa nie garnie się do handlu akcjami

Chociaż europejskie indeksy prezentują się w tym roku naprawdę dobrze (wiele z nich wypracowało jak do tej pory dwucyfrowe stopy zwrotu), to jak się okazuje, nie jest to jednocześnie poparte jakimś wyraźnym wzrostem aktywności rynkowej inwestorów. Takie wnioski płyną ze statystyk Europejskiej Federacji Giełd (FESE).

O ile jeszcze I kwartał pod względem obrotów na europejskich parkietach wypadł całkiem nieźle (na giełdach analizowanych przez FESE obroty wyniosły 2,74 bln euro), o tyle już II kwartał mocno rozczarował. Obroty na Starym Kontynencie wyniosły 2,24 bln euro, co jest najsłabszym wynikiem od III kwartału 2020 r.