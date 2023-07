Giganci z Wall Street lansują rynki wschodzące jako wielką okazję

Jeśli w najbliższych godzinach nie dojdzie do zmiany sentymentu, Nasdaq Composite zaliczy najlepsze półroczne w historii rosnąc ok. 30% od początku tego roku. Nastroje na rynkach pozostają bardzo dobre, co w pewnym sensie podbudowane jest też danymi makroekonomicznymi ze Stanów Zjednoczonych.