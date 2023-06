Obrazujący nastroje na amerykańskim rynku akcji, liczony przez CNN indeks Chciwości i Strachu (Fear & Greed Index) wskazywał na koniec zeszłego tygodnia poziom 82 pkt. Był najwyżej od 1 lutego i sugerował, że inwestorzy giełdowi odczuwają „ekstremalną chciwość”, czyli m.in. są bardzo skłonni kupować akcje. Jeszcze miesiąc wcześniej wynosił on 68 pkt, co sugerowało, że na rynkach panuje „chciwość”. 12 miesięcy temu sięgał zaledwie 16 pkt, co wskazywało na „ekstremalny strach” wśród inwestorów.