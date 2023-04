Paneuropejski indeks Stoxx Europe 600 zyskał od początku roku już prawie 9 proc., a we wtorek dzieliło go mniej niż 20 pkt od szczytu z listopada 2021 r. Analitycy nie widzą jednak potencjału do dalszych jego dużych zwyżek. Średnia ich prognoz, zebranych przez agencję Bloomberga, sugeruje, że ten indeks zakończy 2023 r. na poziomie 450 pkt, czyli około 4 proc. niższym niż we wtorek.

Najbardziej „bycze” prognozy (autorstwa strategów Deutsche Banku oraz ING) mówią, że Stoxx Europe 600 zakończy rok na poziomie 480 pkt. Najbardziej „niedźwiedzia” projekcja (autorstwa analityków TFS Derivattives) wskazuje natomiast, że zejdzie on do 380 pkt, czyli spadnie o prawie 20 proc. i przebije dołek z września. Pesymistycznie nastawieni analitycy zwracają przede wszystkim uwagę na niepewną sytuację gospodarczą w Europie Zachodniej i na zacieśnianie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny.