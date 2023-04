Niespodzianki nie było, bo i być nie mogło. Zgodnie z oczekiwaniami, które też opisywaliśmy na łamach „Parkietu”, I kwartał tego roku pod względem obrotów na europejskich giełdach był wyraźnie słabszy niż podobny okres w 2022 r. Poprzeczka była jednak zawieszona bardzo wysoko.

Powiedzieć, że spadek aktywności inwestorów jest zauważalny, to w zasadzie nic nie powiedzieć. W przypadku większości giełd sięga on kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent – wynika z danych Europejskiej Federacji Giełd. Aż o 44 proc. spadła aktywność inwestorów na Deutsche Borse. Na giełdzie w Londynie obroty spadły rok do roku o blisko 33 proc. Ponad 22-proc. spadek zanotowała też grupa Euronext. W Szwajcarii obroty obniżyły się o blisko 21 proc., w Hiszpanii zaś – o niemal 19 proc. Na tym tle świetnie prezentuje się grupa Cboe Europe, która coraz mocniej rozpycha się na Starym Kontynencie. W jej przypadku spadek obrotów wyniósł nieco tylko ponad 6 proc.