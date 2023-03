Transakcja o przejęciu Credit Suisse przez UBS została ogłoszona w niedzielę wieczorem. UBS zapłaci w ramach niej 3 mld franków, czyli znacznie mniej niż w piątek wynosiła wartość rynkowa Credit Suisse (ponad 7 mld franków). W ramach tej transakcji, dotychczasowi akcjonariusze Credit Suisse dostaną 1 akcję banku powstałego w wyniku przejęcia za 22,48 akcji Credit Suisse.

Szwajcarski rząd federalny, Szwajcarski Bank Narodowy (SNB ) i urząd nadzoru finansowego FINMA, udzieliły wsparcia tej transakcji. SNB ma udzielić pożyczki wynoszącej 100 mld franków, by wesprzeć to połączenie. W zeszłym tygodniu SNB ogłosił, że pożyczy Credit Suisse 50 mld franków, ale nie uspokoiło to inwestorów i nie zapobiegło piątkowej przecenie akcji Credit Suisse. Zapowiedź ta nie powstrzymała też odpływu depozytów, który miał w piątek sięgnąć około 10 mld franków.

- Przejęcie Credit Suisse przez UBS jest najlepszym rozwiązaniem - stwierdził Alain Berset, prezydent Szwajcarii.

"Przejęcie Credit Suisse przez UBS jest rozwiązaniem, które zabezpiecza stabilność finansową i gospodarkę szwajcarską w tej nadzwyczajnej sytuacji" - mówi natomiast komunikat SNB.