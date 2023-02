Grupa do końca 2027 r. chce mieć 50-proc. udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych. Pierwotnie planowała go zwiększyć do 65 proc., do końca tego roku. Dla porównania, z ostatnich danych wynika, że w 2022 r. spółka miała go na poziomie 39,4 proc.