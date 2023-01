Alphabet Inc., firma macierzysta Google, poinformowała w piątek, że zwolni około 12 000 miejsc pracy z globalnej siły roboczej, dotykając około 6 proc. pracowników firmy.

– Mam złe wieści do przekazania – napisał Sundar Pichai, dyrektor generalny Google, w e-mailu do pracowników Google w piątek rano. – Zdecydowaliśmy się zredukować naszą siłę roboczą o około 12 000 stanowisk… Będzie to oznaczać pożegnanie z niektórymi niesamowicie utalentowanymi ludźmi, z którymi ciężko pracowaliśmy i z którymi uwielbialiśmy pracować. Bardzo mi przykro z tego powodu. Fakt, że te zmiany wpłynie na życie pracowników Google, bardzo na mnie ciąży i biorę pełną odpowiedzialność za decyzje, które nas tu doprowadziły – napisał.

Pracownicy zwalniani w Stanach Zjednoczonych otrzymają wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia – co najmniej 60 dni – a także otrzymają pakiet odpraw zaczynający się od 16-tygodniowego wynagrodzenia plus dwa tygodnie za każdy dodatkowy rok spędzony w Google.

Google poinformował również, że wypłaci zwalnianym pracownikom premie za 2022 rok i pozostały czas urlopu, a także zapewni „sześć miesięcy opieki zdrowotnej, usług pośrednictwa pracy i wsparcia imigracyjnego dla osób dotkniętych”.

– Jako prawie 25-letnia firma na pewno przechodzimy przez trudne cykle gospodarcze. To ważne momenty, aby wyostrzyć naszą koncentrację, przeprojektować naszą bazę kosztową i skierować nasz talent i kapitał na nasze najwyższe priorytety – pisał Pichai . – Ograniczenia w niektórych obszarach pozwalają nam obstawiać duże stawki w innych. Przekształcenie firmy w pierwszą AI wiele lat temu doprowadziło do przełomowych postępów w naszych firmach i całej branży.

Pichai stwierdził, że pomimo zwolnień Google „przygotowuje się do udostępnienia zupełnie nowych doświadczeń użytkownikom, programistom i firmom”. – Produkty Google są lepsze niż kiedykolwiek – napisał. – Mamy przed sobą znaczną szansę dzięki sztucznej inteligencji w naszych produktach i jesteśmy gotowi podejść do niej odważnie i odpowiedzialnie.

I dodał: – Kiedy rozglądam się dzisiaj po Google, widzę tego samego ducha i energię napędzające nasze wysiłki. Dlatego pozostaję optymistą co do naszej zdolności do realizacji naszej misji, nawet w najtrudniejszych dniach. Dzisiejszy dzień jest z pewnością jednym z nich.