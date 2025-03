Po wczorajszym pokazie siły naszego rynku, początek piątkowej sesji przyniósł schłodzenie nastrojów. WIG20 znalazł się pod kreską, jednak patrząc na skalę przeceny można powiedzieć, że była ona kontrolowana bo po godzinie handlu spadek wynosił 0,5 proc.. Później byki nawet podjęły walkę o to by wyjść na plus.

Na uwagę w gronie największych firma zasługuje słaba postawa Pepco. Akcje tej firmy traciły ponad 6 proc., chociaż wczoraj przez większość dnia zachowywały się one naprawdę mocno czemu sprzyjała publikacja wyników i zapowiedź skupu akcji. Spadki, chociaż jeszcze mniejsze niż w przypadku WIG20, widać także w obszarze średnich i małych spółek. mWIG40 tracił po godzinie od rozpoczęcia notowań 0,2 proc., a sWIG80 był jedynie na symbolicznym plusie. Mimo spadków nasz rynek i tak jednak mocno wygląda na tle pozostałych parkietów. DAX spada o ponad 1 proc., podobnie jest w przypadku francuskiego CAC40.

Wall Street znowu rozczarowuje

Kolor czerwony wyraźnie wczoraj zaświecił na Wall Street. S&P 500 stracił prawie 1,8 proc. Jeszcze gorzej zaprezentował się Nikkei, który spadł aż o 2,6 proc. - W Nowym Jorku nastroje stają się ekstremalnie złe. Nasdaq znalazł się na granicy terytorium korekcyjnego (stracił od szczytu około 10 proc.). Pretekstem do wyprzedaży stał się rozczarowujący raport Marvell Technology (-19,81 proc.), ale reakcja na niego wydaje się przesadzona. Tym bardziej niezwykłe jest, w jak histeryczny sposób zareagował cały sektor. Palantir spadał o 10,73 proc., co akurat pozostaje w naszej ocenie zasłużone, ale Oracle traciło 6,57 proc., Broadcom 6,33 proc., Nvidia 5,74 proc, Micron 5,37 proc. - wylicza Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Czerwono było także na większości europejskich rynków. Słabo zaprezentował się przede wszystkim Nikkei225, który spadł o ponad 2 proc. Hang Seng zaliczył przecenę o 0,6 proc.