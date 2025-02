Wyprzedaż na giełdach. W tle wojna handlowa

Już na koniec tygodnia, na około dwie godziny przed zamknięciem handlu na Wall Street rynek został postawiony do pionu przez informacje, że w weekend dojdzie do podpisania taryf handlowych na Meksyk i Kanadę, na poziomie 25%. Chociaż było to zapowiadane w ostatnich tygodniach, inwestorzy nie do końca dowierzali, że Trump zdecyduje się na taki krok.