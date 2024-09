WIG20 walczy z przeciwnościami losu

Dzisiejsze poranne ruchy rynkowe naszego głównego indeksu trzeba rozpatrywać przez pryzmat trzech wydarzeń. Po pierwsze trzeba zwrócić, że dzisiaj mamy odcięcie dywidendy od akcji Orlenu, co samo w sobie jest ciężarem u nogi dla naszego flagowego wskaźnika. Drugi aspekt to wyniki Allegro, które o poranku przeceniły papiery spółki o ponad 8 proc., co też nie pozostaje bez znaczenia dla całego rynku. Trzeci element to oczywiście wczorajsza decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.

Rynek był pewny, że Fed zdecyduje się na obniżkę stóp we wrześniu. Pytanie było tylko o jej wielkość. Ostatecznie zdecydowano o cięciu stóp o 50 pkt bazowych. - Powell dodatkowo podkreślił, że Fed jest zdeterminowany, by utrzymać kondycje amerykańskiego rynku pracy na obecnych poziomach i nie doprowadzić do żadnej, poważniejszej słabości w zatrudnieniu. Szef Rezerwy Federalnej widzi miękkie lądowanie jako bazowy scenariusz, popyt pozostaje w dużej mierze odporny, a presja inflacyjna spadła, wystarczająco upewniając bank co do utrzymania dalszego, spadkowego trendu inflacyjnego – wskazują analitycy XTB.

Początkowo na amerykańskiej giełdzie przyniosło to wzrosty indeksów, ale pod koniec dnia dobre nastroje się ulotniły i główne wskaźniki kończyły jednak dzień na minusach. S&P 500 stracił 0,3 proc., podobnie jak Nasdaq. To cofnięcie pod koniec notowań każe zachować powściągliwość i w tym kontekście dzisiejszy początek handlu na Wall Street może okazać się bardzo ważny dla rynków.

Ze schłodzenia nastrojów w USA nic nie robili inwestorzy w Azji. Tam wyraźną przewagę miały byki. Nikkei225 zyskał 2,1 proc. Również ponad 2 proc. przed zamknięciem notowań rósł Hang Seng. Shanhgai Composite zyskiwał z kolei 0,7 proc.

Złoto odhaczyło nowy rekord

Decyzja Fedu odbiła się echem na wielu rynkach. Początkowymi wzrostami zareagowały na nią chociażby metale szlachetne. Złoto wczoraj dotknęło poziomu 2600 USD za uncję, jednak później wykonało krok w tył. Dzisiaj o poranku kosztowało 2580 USD. Odżywa znów bitcoin. Rano jego wycena rosła o ponad 3 proc. i przekroczyła poziom 62 tys. USD.