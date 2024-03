Niedźwiedzie znów atakują na GPW

Przy rosnącym rynku największe spółki giełdowe muszą wykazać się szczególnymi osiągnięciami, by zasłużyć na nominację do naszej nagrody. Uzasadnieniem były więc bardzo dobre wyniki przy stabilnym wzroście biznesu w 2023 r. Na nominację do nagrody zasłużyły trzy firmy, które przedstawiamy poniżej. Zwycięzcę poznamy na gali 21 marca.