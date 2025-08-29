Giełdowy producent urządzeń pomiarowych wypracował mniejsze zyski niż przed rokiem, które jednocześnie były nieco wyższe niż szacowali analitycy. W II kwartale 2025 r. Grupa Apator zanotowała 18 mln zł zysku netto, o 19 proc. mniej w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 10 proc., do 40,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 286,4 mln zł i były o 15 proc. niższe niż rok wcześniej. W całym I półroczu 2025 r . sprzedaż grupy Apator wyniosła 570,1 mln zł, co oznacza spadek o 10 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku.
Przejściowo niższa sprzedaż w segmentach energii elektrycznej (spadek o 10 proc. rok do roku) oraz gazu (spadek o 30 proc.) została częściowo zrekompensowana przez wyższe obroty segmentu wody i ciepła. W segmencie energii Apator utrzymał dotychczasową silną pozycję rynkową w kraju w zakresie dostaw inteligentnych liczników i pozostaje kluczowym uczestnikiem rolloutu w Polsce. Jednocześnie odnotował niższy poziom sprzedaży liczników na rynkach zagranicznych, szczególnie niemieckim, w związku z mniejszą liczbą ogłaszanych przetargów. Jednocześnie aparatura łączeniowa (stanowiąca ok. 20 proc. przychodów segmentu) utrzymała porównywalny rok do roku poziom sprzedaży w warunkach rosnącego eksportu (m.in. do Brazylii, Niemiec, Rumunii, Węgier i Słowenii) przy nieco niższej sprzedaży w kraju. Z kolei niższa sprzedaż w segmencie gazu to efekt przewidzianych w harmonogramie niższych dostaw w kontrakcie belgijskim, przy równoczesnym zmniejszeniu obrotów m.in. na rynkach niemieckim, brytyjskim, czeskim, niderlandzkim i tureckim.
Wyraźne ożywienie sprzedaży było widoczne w segmencie wody i ciepła, zarówno na rynku krajowym, jak również na rynkach eksportowych, na których grupa od kilkunastu miesięcy zintensyfikowała działania sprzedażowe. Zwiększenie obrotów odnotowano na większości rynków, w tym najbardziej kluczowych (Czechy, Niemcy, Rumunia), jak i innych europejskich i pozaeuropejskich.
Zarząd wyjaśnia, że priorytetem dla grupy jest zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości produkcji i dostaw, dlatego spółki produkcyjne zwiększyły w ostatnich miesiącach stany magazynowe, przygotowując się do planowanych realizacji dostaw w ramach nowych kontraktów. Zadłużenie grupy pozostaje na niskim poziomie, a wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA na koniec I półrocza 2025 r. obniżył się do 0,57. Poniesione w I półroczu 2025 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 49,3 mln zł i dotyczyły przede wszystkim prac badawczo-rozwojowych, opracowania nowych produktów (m.in. rozłączniki dla Rittal, gazomierz iSmart2, ciepłomierz ultradźwiękowy, rozwój oferty wodomierzy ultradźwiękowych dla rynku profesjonalnego) oraz kontynuacji modernizacji i automatyzacji parku maszynowego. - Perspektywy rozwoju naszego biznesu są silnie wspierane przez makrootoczenie, napędzane transformacją energetyczną i wodną oraz oczekiwaniami klientów w zakresie efektywności i cyfryzacji. Największe szanse rynkowe widzimy w integracji tj. dostarczaniu kompleksowych rozwiązań łączących pomiar, zarządzanie sieciami i infrastrukturą, automatyzację i analitykę danych. Grupa Apator oferuje cały łańcuch wartości obejmujący hardware, software, technologie komunikacyjne, systemy zarządzania danymi, a także integrację i usługi utrzymania systemów. Obserwujemy, że coraz więcej operatorów i podmiotów na rynku oczekuje cyfrowych ekosystemów łączących różne media, odnawialne źródła energii, magazyny energii oraz inteligentne systemy zarządzania. Jesteśmy gotowi, by obsłużyć te projekty – zapewnia Maciej Wyczesany, prezes Apatora.
Zysk netto po dwunastu miesiącach roku obrotowego 2024/2025 (trwający obecnie rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r.) sięgnął 62 mln zł. W poprzednim roku obrotowym, od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., Skarbiec Holding w ujęciu skonsolidowanym odnotował zysk netto sięgający 5,2 mln zł.
