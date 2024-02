Zyski Grodna ostro w dół

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2023/2024 (obejmujących okres od kwietnia do grudnia) dystrybutor artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych zanotował 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 55 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 32 proc., do 26,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 899,3 mln zł i były o 3 proc. wyższe niż przed rokiem.

- Pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2023/24 były dla Grodna okresem pełnym wyzwań. Odczuwalne spowolnienie na rynku elektrotechnicznym przełożyło się na wysoki wzrost konkurencyjności i obciążyło wyniki Grupy. Duży wpływ miała niższa rdr wartość sprzedaży segmentu OZE, związana ze spadkiem hurtowych cen modułów fotowoltaicznych u producentów – wyjaśni Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

W okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. niższe przychody notowała cała krajowa branża dystrybucji artykułów elektrotechnicznych. Zgodnie z danymi Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE, łączna sprzedaż rynku spadła w tym czasie o 6 proc. r./r. - Mimo tych warunków, odnotowujemy wzrost przychodów w większości obszarów sprzedażowych, jesteśmy aktywni w zakresie akwizycji oraz rozpoczęliśmy działalność za granicą – wyjaśnia szef Grodna.

Na przełomie grudnia i stycznia zarząd Grodna zdecydował o rozszerzeniu działalności o rynki zagraniczne. Pierwszym krokiem ekspansji dystrybutora ma być Chorwacja, gdzie poprzez spółkę zależną planowana jest sprzedaż produktów i rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, w tym fotowoltaiki. - Grodno Adria to pierwszy krok Grodna poza Polską, ale też pierwszy przypadek wejścia na rynki zagraniczne czołowego polskiego dystrybutora elektrotechniki. Spółka będzie skupiać się na dostarczaniu energooszczędnych rozwiązań w Chorwacji. Biorąc pod uwagę dużą chłonność tego rynku, szczególnie w zakresie fotowoltaiki, oceniamy, że działalność Grodno Adria może być atrakcyjnym biznesowo rozwinięciem naszej dotychczasowej strategii – podkreśla Jurczak.