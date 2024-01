Agora podjęła uchwałę o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych i o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi, podała spółka. Dodatkowo konsultacje prowadzone będą również z radą pracowników spółki. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 190 pracowników zatrudnionych w spółce w obszarze Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet (co stanowi 14,15% wszystkich zatrudnionych w spółce na dzień 9 stycznia 2024 r.), w okresie od 5 lutego 2024 do 31 marca 2024 r.