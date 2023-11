Zawieszenie notowań giełdowych ASI jest pokłosiem bałaganu legislacyjnego i problemów z interpretacją znowelizowanych przepisów. W efekcie notowania 9 giełdowych firm od niemal dwóch miesięcy są zawieszone. Największą z nich, pod względem kapitalizacji, jest MCI. Spółka deklarowała, że razem z GPW pracuje nad rozwiązaniem, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie notowań. I tak rzeczywiście się stało.

Podpisane porozumienie zakłada blokadę co najmniej 50 proc. akcji MCI do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy regulującej obrót wtórny prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych (w sposób usuwający wątpliwości co do istnienia ograniczeń w zakresie obrotu akcjami MCI), jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

- Cieszymy się, że udało nam się podpisać to porozumienie, które stanowi pierwszy krok do pełnego przywrócenia walorów MCI do giełdowego obrotu. Jako największa Alternatywna Spółka Inwestycyjna, której notowania zostały zawieszone pod koniec września byliśmy naturalnym liderem zabiegającym o zmianę tego stanu rzeczy, w interesie swoim, ale przede wszystkim akcjonariuszy mniejszościowych. Z dnia na dzień stali się oni bowiem posiadaczami nienotowanych akcji – komentuje Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI Capital ASI. Podkreśla, że zawarte porozumienie było możliwe dzięki MCI Management (kontrolowany przez Tomasza Czechowicza), który zgodził się na czasowe zablokowanie 50 proc. posiadanych akcji. Walory MCI zablokuje DM Noble Securities. Po ustanowieniu blokady notowania powinny zostać odwieszone nie później niż w ciągu 7 dni. Zgodnie z podpisanym porozumieniem cała operacja powinna zakończyć się do 6 grudnia 2023 r.

26 września 2023 r. zarząd GPW podjął uchwałę o zawieszeniu notowań MCI Capital, Imperio, Unfold.VC, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, JR Holding oraz Spark VC. GPW uzasadniła to nowymi przepisami, które weszły w życie 29 września. Chodzi o zmiany w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych. Informacja o zawieszeniu notowań była zaskoczeniem, bo z wcześniejszych informacji płynących z KNF i MF wynikało, że nowe przepisy nie dotyczą giełdowych ASI.