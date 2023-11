Ostrożny optymizm Grupy Pracuj

Dobrze sobie też radzi konsolidowany od roku biznes w Niemczech, które są obecnie drugim największym rynkiem działalności Grupy Pracuj pod względem generowanej sprzedaży. Niemiecka spółka softgarden, dostawca narzędzi wspierających rekrutację online biznes, po trzech kwartałach tego roku zanotowała ponad 136,9 mln zł przychodów ze sprzedaży przy ponad 4 mln zł zysku operacyjnego.

Jak zaznacza zarząd Grupy Pracuj, pod koniec września z usług softgarden oferowanych w modelu SaaS aktywnie korzystało prawie 1,6 tys. firm, czyli o niemal 14 proc. więcej niż rok wcześniej. To już niewiele mniej niż rodzimy system wsparcia rekrutacji online, eRecruiter, który na koniec III kw. miał ponad 1,9 tys. aktywnych klientów o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Jest też bardziej rentowny niż softgarden, który koncentrując się na razie na rozwoju biznesu obniża poziom skorygowanej marży EBITDA Grupy Pracuj, która na koniec września wynosiła 47,3 proc. czyli o 7 pkt proc. mniej niż przed rokiem.

Nadzieje na stabilizację w Polsce

Dla wyników, w tym rentowności Grupy Pracuj nadal jednak największe znaczenie ma jej flagowy biznes w Polsce- portal z ogłoszeniami o pracy Pracuj.pl.,który, podobnie jak cały rynek rekrutacji, odczuwa w tym roku wyraźne spowolnienie. W III kwartale liczba zrealizowanych tam projektów rekrutacyjnych zmalała do 123 tys., czyli prawie o jedną dziesiątą w ujęciu rocznym (chociaż już w 2022 r. III kwartał był nieco słabszy niż rok wcześniej). Łącznie po trzech kwartałach Pracuj.pl zanotował 12,3 proc. spadek liczby projektów, choć i tak jest to dobry wynikiem, skoro analizy rynkowe informują o prawie 24 proc. spadku liczby ofert pracy w internecie w tym okresie.

Negatywny wpływ tego spadku na wyniki grupy ograniczyła rozbudowa produktów oferowanych klientom no i podwyżka cen projektów rekrutacyjnych- ich średnia cena przekroczyła w tym roku 885 zł, czyli byłą prawie o 8 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Dzięki temu (jak też wpływom eRecruitera) łączne przychody Grupy Pracuj z polskiego rynku wyniosły na koniec września 382,7 mln zł, o 2,6 proc. mniej niż rok wcześniej, przy 1,1 proc. spadku zysku operacyjnego – do 212 mln zł.

Zarząd spółki wyraża też ostrożny optymizm co do najbliższej przyszłości. Podczas czwartkowych prezentacji wyników dla dziennikarzy oraz inwestorów, prezes Gacek mówił o widocznym w IV kwartale b.r. zahamowaniu negatywnych tendencji na rynku rekrutacji. To oznacza, że liczba projektów powinna się ustabilizować (bez spadków w ujęciu rocznym) a to- przy wyższych cenach i nowych usługach – powinno zapewnić w IV kwartale poprawę wyników Pracuj.pl w ujęciu rocznym.