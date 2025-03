Bukowina: Rynek potrzebuje silnych lokalnych inwestorów

Jednym z pomysłów, które można wprowadzić „od zaraz”, jest zdecydowany wzrost limitów wpłat na prywatne konta emerytalne. – Limity te już teraz powinny być zwiększone po 100 proc. – apelował Tomasz Stadnik, prezes TFI PZU. Jego zdaniem wzrost limitów wpłat przy niewielkich kosztach dla budżetu państwa rozwiąże problemy z niską aktywnością inwestorów czy stopą zastąpienia.

Jak wskazywał Tomasz Stadnik, silny lokalny kapitał jest potrzebny zwłaszcza spółkom o mniejszej kapitalizacji, którymi raczej nie zainteresują się inwestorzy zagraniczni, dla których istotna jest wysoka płynność.

Otwarcie banków

Kilka sugestii zmian przedstawił też Michał Szymański, prezes VIG/C-Quadrat TFI. Przypomniał m.in. o reformie Yosefa Bachara w Izraelu, na skutek której banki stały się dystrybutorami szerokiej gamy produktów inwestycyjnych. Przypomnijmy, że krajowy rynek funduszy inwestycyjnych zdominowany jest przez grupy bankowe (zarówno jeśli chodzi o aktywa pod zarządzaniem, jak i napływy), a to może być jedną z głównych przyczyn omijania bardziej ryzykownych rozwiązań, czyli m.in. funduszy akcji.

– W ciągu ostatnich kilkunastu lat w aktywach krajowych funduszy inwestycyjnych fundusze dłużne mocno zwiększyły swój udział i ten proces dalej trwa. Inwestorzy interesujący się rynkami akcji wypychani są na zagraniczne platformy. To tendencje dziejące się wbrew interesom klientów – ocenił Szymański. Jak stwierdził, niezależni dystrybutorzy stymulują zróżnicowanie rynku kapitałowego, natomiast obecnie odpowiadają za ledwie 4,65 proc. aktywów. – Dystrybutorzy niezależni przegrywają z tak prostym bankowym produktem, jak połączenie lokaty z funduszem – komentował prezes VIG/C-Quadrat TFI. – Dominacja funduszy dłużnych w sprzedaży nie jest efektem braku wiedzy Polaków, to nie jest największy problem. Problemem jest struktura rynku – stwierdził. Według wyliczeń Szymańskiego skumulowana inflacja w okresie między 2020 a 2024 r. sięgnęła 44,4 proc., podczas gdy stopa zwrotu portfela oszczędności Polaków ważonego aktywami (depozyty oraz fundusze) wyniosła ledwie 8,3 proc. To skutek ogromnego udziału depozytów w oszczędnościach.

Jednym z pomysłów na wzrost popularności bardziej ryzykownych i zarazem dających szansę na większy zysk produktów mogłoby być wprowadzenie limitu sprzedaży produktów własnych banku. – Przykładowo w pierwszym roku sprzedaż produktów inwestycyjnych z tej samej grupy mogłaby sięgać 80 proc. łącznej sprzedaży, a w kolejnych latach spadałaby docelowo do 50 proc. – sugerował Zbigniew Jagiełło, były prezes PKO BP.