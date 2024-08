KNF podejrzewa ujawnienie informacji poufnych o zamiarze kupna akcji przez Nationale-Nederlanden PTE

Jak podano, KNF skierowała do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: ujawnienia informacji poufnych o zamiarze złożenia przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zleceń kupna akcji spółek Unimot, Mercor, Compremum i Polenergia oraz wykorzystania informacji poufnych o zamiarze złożenia przez Nationale-Nederlanden PTE zleceń kupna akcji tych spółek.

Szymon Ożóg, prezes zarządu Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne, zwraca uwagę, że podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy osoby fizycznej, która miała dostęp do tych informacji.

"Jako spółka regulowana działamy w oparciu o ściśle regulowany, dokumentowany i nadzorowany proces inwestycyjny. Decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Komitet Inwestycyjny w oparciu o klarowne przesłanki, zawsze z myślą o interesie i bezpieczeństwie aktywów naszych klientów. Przekazaliśmy Regulatorowi dokumenty i informacje związane z prowadzonym postępowaniem. Według naszej najlepszej wiedzy interes uczestników funduszy nie został naruszony" - powiedział prezes Nationale-Nederlanden PTE.

KNF podała, że złamanie zakazu ujawniania informacji poufnych jest naruszeniem art. 14 lit. c rozporządzenia MAR i na podstawie art. 180 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 2.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 albo obiema tymi karami łącznie.

Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej jest naruszeniem art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obiema tymi karami łącznie.