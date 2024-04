Przychody GPW zwiększyły się z 389,3 mln zł do prawie 445 mln zł. Grupa zanotowała także wzrost kosztów. Te urosły z 254,9 mln zł do 319,5 mln zł.

Mówiąc o wynikach GPW trzeba jednak pamiętać, że są to dokonania grupy, którą kierował Marek Dietl. W lutym Dietl, decyzją akcjonariuszy został jednak odwołany ze stanowiska, a na jego następcą został Tomasz Bardziłowski, który pod koniec marca uzyskał zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa GPW. Czego można spodziewać się po nowym prezesie?

— Moim priorytetem na nadchodzący rok i nową kadencję są: zwiększenie udziału rynku kapitałowego w finansowaniu firm w Polsce, przyciągnięcie nowych emitentów i inwestorów, rozwój misji edukacyjnej GPW, mającej na celu poprawę wiedzy o rynku kapitałowym i finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób. Skoncentruję się na rozbudowie oferty atrakcyjnych dla inwestorów instrumentów i produktów finansowych. Kluczowa będzie również praca nad odbudową zaufania do rynku oraz zapewnieniem efektywności i bezpieczeństwa infrastruktury giełdowej — czytamy w liście Tomasza Bardziłowskiego do akcjonariuszy GPW. - Rozpoczynając kadencję na stanowisku Prezesa Zarządu GPW pragnę podziękować wszystkim akcjonariuszom i interesariuszom GPW za okazane zaufanie oraz Radzie Giełdy, Zarządowi GK GPW oraz wszystkim pracownikom GK GPW za ich ciężką pracę w tym pełnym wyzwań okresie. Jestem optymistycznie nastawiony do przyszłości Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i mam silne przekonanie, że nadchodzące lata otworzą nam nowe możliwości i przyniosą wiele sukcesów. Wierzę też mocno, że polski rynek kapitałowy będzie odgrywał jeszcze większą, kluczową rolę w finansowaniu rozwoju naszej gospodarki — podkreślił Bardziłowski.