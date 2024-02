13:22 Koniec walnego zgromadzenia

Dobrnęliśmy, po wielu trudach, do końca. Nowym prezesem GPW ma być Tomasz Bardziłowski. Formalnie obejmie to stanowisko po uzyskaniu zgody KNF.

13:19 Paweł Borys: Tomasz Bardziłowski to profesjonalista

Zaczynają się pojawiać pierwsze opinie na temat Tomasza Bardziłowskiego, który został wybrany na nowego prezesa GPW. „Tomasz Bardziłowski to bardzo profesjonalna osoba, znająca rynek kapitałowy jak mało kto w Polsce” - napisał w mediach społecznościowych Paweł Borys, prezes PFR.

13:13 Akcjonariusze zadają pytania

Krzysztof Bzymek reprezentujący Fundację na rzecz Polskiej Innowacyjności przedstawia listę pytań i informacji, które chce uzyskać od nowego zarządu GPW. Są to cztery strony zapisane „drobnym maczkiem”. W stosunku do obecnego zarządu padają zarzuty dotyczące braku „rozmowy z rynkiem”.

13:12 Mamy to! Tomasz Bardziłowski wybrany na prezesa GPW

Formalności stało się zadość. Tomasz Bardziłowski głosami akcjonariuszy został wybrany nowym szefem GPW. Za jego kandydaturą oddano 36 mln głosów. Przeciw było 2,3 mln głosów. Teraz do objęcie stanowiska Bardziłowski potrzebuje już „tylko”, albo „aż” zgody KNF.

13:09 Jeszcze chwila cierpliwości

Artur Rzepka, przedstawiciel SII zabrał głos i upomina się o to by poznać wizję rynkową Tomasza Bardziłowskiego. Ten jest jednak nieobecny na sali, więc Rzepka prosi by Skarb Państwa powiedział więcej o przyszłości rynku i decyzji dlaczego to Bardziłowski ma zostać prezesem. Trwa więc przepychanka słowna między Rzepką, a przewodniczącym NWZ.

13:00 Marek Dietl odwołany z funkcji prezes GPW, ale...

Walne zgromadzenie formalnie zdecydowało już o odwołaniu obecnego prezesa GPW Marka Dietla. Za jego odwołaniem oddano prawie 35,3 mln głosów. 2,31 było przeciw, prawie 800 tys. się wstrzymało. Uchwała w tej sprawie nie wchodzi jednak jeszcze w życie gdyż zmiany musimy zatwierdzić jeszcze KNF.

12:58 Wznawiamy obrady walnego zgromadzenia

Trzeba przyznać, że 15 minut na GPW ma zupełnie inny wymiar. Na szczęście wracamy już do głosowania.

12:36 Przedłużająca się przerwa...

Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Przerwa przedłuża się o dodatkowe 15 minut.

12:18 Co dalej?

Korzystając z chwili przerwy....wybór Bardziłowskiego na szefa GPW wydaje się przesądzony. W końcu jest on kandydatem Skarbu Państwa. Aby jednak faktycznie mógł objąć to stanowisko potrzebuje jeszcze zgody KNF. W przeszłości z tym bywały już różne problemy. Miejmy nadzieję, że tym razem pójdzie to dużo sprawniej bo doświadczenia rynkowego Bardziłowskiemu na pewno nie można odmówić.

12:06 Formalna przerwa

Przed głosowaniem jeszcze 15 minut przerwy. Skarb Państwa natomiast odsłonił karty. Złożony został wniosek o odwołanie Marka Dietla. Zgłoszono natomiast kandydaturę Tomasza Bardziłowskiego, który obecnie związany jest z Ipopemą Securities. „Parkiet” z Bardziłowskim rozmawiał jeszcze w grudniu ubiegłego roku. - Wydaje się, że w dyskusjach i tematach, które wpływały na zaufanie do rynku głos giełdy mógł być bardziej słyszalny. Teraz trzeba skupić się na współpracy z rządem i tworzeniu takich rozwiązań, które przyśpieszą rozwój rynku — mówił wtedy Bardziłowski.

Czytaj więcej Parkiet PLUS Tomasz Bardziłowski: Nadchodzą lepsze czasy dla polskiego rynku Nastawienie inwestorów do Polski diametralnie się poprawiło po 15 października i wszystko wskazuje na to, że to pozytywne nastawienie się utrzyma – mówi Tomasz Bardziłowski, dyrektor zarządzający w Ipopema Securities.

12:04 Skarb Państwa zgłasza kandydaturę Tomasza Bardziłowskiego na prezesa GPW!

Mamy kandydata na prezesa GPW! Jest nim Tomasz Bardziłowski, dyrektor zarządzający Ipopemy Securities. Bardziłowski był wymieniany jako jeden z kandydatów na to stanowisko. Branża maklerska może zacierać ręce. Bardziłowski to przecież makler z krwi i kości.

12:03 Moment prawdy

Przechodzimy do zmian w zarządzie...kto będzie prezesem GPW?

12:03 Katarzyna Szwarc też w Radzie Giełdy

Mamy też pozytywną decyzję w sprawie Katarzyny Szwarc.

12:02 Iwona Sroka wraca na giełdę

Iwona Sroka była prezes KDPW, obecnie związana z firmą Murapol, również dołącza do Rady Giełdy.

12:00 Artur Rzepka też poza radą nadzorczą

Przedstawiciel SII czyli Artur Rzepka przepadł w głosowaniu. Uzyskał 2,19 mln głosów poparcia. Przeciw było 32,77 mln. Jeszcze dwie kandydatury do rady nadzorczej. Zbliżamy się natomiast wielkimi krokami do chwili prawdy czyli wyboru prezesa GPW....

11:59 Piotr Rybicki bez poparcie

Piotr Rybicki nie wejdzie do rady nadzorczej. Na jego kandydaturę oddano niecałe 21 tys. głosów.

11:58 Małgorzata Rusewicz wchodzi do rady nadzorczej

Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA i IGTE uzyskała poparcie akcjonariuszy i wchodzi do rady nadzorczej GPW. Również uzyskała 36 mln głosów.

11:57 Piotr Prażmo wraca do Rady Giełdy

Piotr Prażmo, wiceprezes Erste Securities i przewodniczący Rady Domów Maklerskich, po przerwie wraca do Rady Giełdy. Uzyskał 36 mln głosów.

11:56 Mariusz Patrowicz znów musi obejść się smakiem

Mariusz Patrowicz nie będzie zasiadał w radzie nadzorczej GPW. Uzyskał 28 głosów „za”. 32,85 mln było przeciw, a prawie 6,55 mln się wstrzymało od głosów.

11:53 Jerzy Kalinowski dołącza do rady nadzorczej.

Kolejna nowa osoba w Radzie Giełdy to Jerzy Kalinowski. Rozkład głosów jak w przypadku Pawła Homińskiego. Teraz czas nad głosowaniem kandydatury Mariusza Patrowicza, który deklaruje spełniać kryteriów niezależnego kandydata, ale gotowy jest podjąć takie decyzje zawodowe by jednak spełniać te kryteria.

11:52 Paweł Homiński w Radzie Giełdy

W końcu mamy głosowania dotyczące powołania członków Rady Giełdy. Pierwsza pozytywna decyzja dotyczy Pawła Homińskiego. 36 mln głosów za, 3,38 mln zł przeciw. Paweł Homiński przez wiele lat związany był z branżą TFI. Był m.in. szefem Noble Funds TFI.

11:48 Jeszcze formalności...

Skarb Państwa przypomina nazwiska swoich kandydatów. Allianz Polska również przypomina o swoim kandydacie czyli Małgorzacie Rusewicz. Artur Rzepka przypomina też o swojej kandydaturze. Jeden z akcjonariuszy deklaruje publicznie poparcie dla Rzepki i prosi o to by Skarb Państwa również poparł jego kandydaturę.

11:45 Sześć wakatów, dziewięć kandydatur

Za chwilę decyzje w sprawie nowych członków rady nadzorczej. Mamy pięciu kandydatów ze strony Skarbu Państwa i czterech ze strony innych akcjonariuszy.

Czytaj więcej Finanse Już piątka kandydatów Skarbu Państwa do Rady Giełdy Ministerstwo Aktywów Państwowych odkrywa karty. Do Rady Giełdy zgłosiło piątkę kandydatów: Jerzego Kalinowskiego, Piotra Prażmo, Iwonę Srokę, Katarzynę Szwarc oraz Pawła Homińskiego.

11:44 Bałabanow jednak zostaje

Wniosek o odwołanie Michała Bałabanowa jednak nie przeszedł. Przeciw oddano prawie 32,9 mln głosów. Teraz przechodzimy do wyboru nowych członków Rady Giełdy.

11:39 Dodatkowy wniosek u krótka przerwa

Jest jeszcze jeden wniosek, tym razem od jednego z akcjonariuszy mniejszościowych. Chce on odwołania Michała Bałabanowa z Rady Giełdy. Jak podkreślił wnioskodawca „Bałabanow akceptowała niezgodne z prawem działania zarządu GPW”. Ma on rozwinąć swoją myśl w dalszej części walnego zgromadzenia. Zapowiadają się więc jeszcze dodatkowe atrakcje. Zanim głosowanie jeszcze 5 minut przerwy.

11:37 Czwarty do kompletu czyli Adam Szyszka

Adam Szyszka również odwołany.

11:35 Janusz Krawczyk również odwołany

I znów historia podobna, jak w przypadku Kaczmarskiego i Flakiewicz.

11:35 Izabela Flakiewicz też opuszcza radę nadzorczą

Rozkład głosów podobny jak w przypadku Dominika Kaczmarskiego.

11:33 Dominik Kaczmarski już poza Radą Giełdy

33,9 mln zł za, prawie 3,4 mln przeciw i niemal 2,1 mln wstrzymujących się głosów. Mamy pierwszą zmianę w radzie nadzorczej.

11:31 Skarb Państwa chce odwołać cztery osoby z Rady Giełdy

A więc tak...mamy wniosek Skarbu Państwa o odwołanie Dominika Kaczmarskiego (szefa RN), Izabeli Falkiewicz, Janusza Krawczyka i Adama Szyszki. Allianz chce z kolei odwołać Evę Sudol.

11:30 Wracamy do podejmowania decyzji

Przewodniczący proponuje by najpierw głosować w sprawie ewentualnych odwołań członków zarządu, później powołania.

11:24 Czekamy, czekamy, czekamy...

Nadal trwa przerwa, trwają rozmowy kuluarowe. Na sali obecny jest już m.in. Paweł Homiński, który jest kandydatem do rady nadzorczej z ramienia Ministerstwa Aktywów Państwowych.\

11:16 Czas pożegnań

Wszyscy chyba są już pogodzeni ze zmianami na GPW. Są już przygotowane specjalne bukiety kwiatów. Gest pożegnalny wobec prezesa?

11:13 Przerwa techniczna

Wszyscy ci, którzy liczyli, że teraz będzie już z górki się mylili. 15 minut przerwy na wniosek Allianz Polska. Wracamy o godz. 11.30.

11:11 Przyjęcie porządku obrad

Pierwsze poważniejsze głosowanie za nami czyli przyjęcie porządku obrad. Ma być jak u Hitchcocka. Kolejny punkt to zmiany w Radzie Giełdy, a następnie zmiany w zarządzie.

11:10 Czekanie na pierwsze decyzje

Trzeba przyznać, że na razie idzie to dość opornie. Przewodniczący wciąż walczy z kwestiami technicznymi. Była już prośba o wgląd do listy akcjonariuszy biorących udział w walnym zgromadzeniu.

11:08 Powoli do przodu

Udział w walnym biorą akcjonariusze posiadający ponad 24,6 mln akcji. To ponad 58 proc. wszystkich papierów. Odpowiada to prawie 39,4 mln głosów (różnica to wynika z uprzywilejowania głosów Skarbu Państwa).

11:03 Wybór przewodniczącego NWZ

Robert Gowin zgłoszony na przewodniczącego dzisiejszego NWZ. Kandydatura ta przeszła.

11:02 Kto do Rady Giełdy?

Przypomnijmy, że oprócz prezesa GPW dzisiaj dojdzie do wyboru członków Rady Giełdy. Na sali notowań jest m.in. Mariusz Patrowicz, który jest jednym z kandydatów. Na razie nie widać kandydatów zgłoszonych przez Skarb Państwa. Według nieoficjalnych informacji z obecnego składu rady nadzorczej odwołanych zostanie pięć osób. Ostać ma się jedynie Michał Bałabanow. Do Rady Giełdy ma wejść piątka osób zgłoszonych przez Skarb Państwa. Duże szanse na to ma również Małgorzata Rusewicz.

11:00 Zaczynamy walne zgromadzenie

Kwestie formalne na początek, przywitanie wszystkich gości i wyjaśnienie zasad głosowania.

10:55 Wielkie odliczania

Zaczynamy odliczania. Już za pięć minut rozpoczyna się NWZ GPW. Na sali jest już Marek Dietl, obecny prezes GPW. Na razie nie widać osób, które są wymieniane jako główni kandydaci na szefa giełdy czyli Beaty Stelmach i Tomasza Bardziłowskiego.

Wiele wskazuje na to, że Marek Dietl pożegna się ze stanowiskiem. Wśród głównych kandydatów na prezesa GPW wymienia się przede wszystkim dwie osoby: Beatę Stelmach, byłą podsekretarz stanu MSZ oraz Tomasza Bardziłowskiego, dyrektora zarządzającego Ipopemy Securities.

Do Rady Giełdy zgłoszono z kolei dziewięć osób. Pięciu kandydatów zgłosiło Ministerstwo Aktywów Państwowych, a z racji uprzywilejowanie Skarb Państwa posiada ponad 50 proc. głosów i można zakładać, że zgłoszona piątka wejdzie do Rady Giełdy. Są to: Jerzy Kalinowski, Piotr Prażmo, Iwona Sroka, Katarzyna Szwarc oraz Paweł Homiński. Oprócz tego do rady nadzorczej kandydują: Małgorzata Rusewicz, Artur Rzepka, Piotr Rybicki i Mariusz Patrowicz.