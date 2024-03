Lokum Deweloper chwali się wynikami i krytykuje system

Budujący we Wrocławiu i Krakowie deweloper specjalizujący się w mieszkaniach o podwyższonym standardzie w 2023 r. miał 138 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 141 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka zanotowała lepszą rentowność oraz zarobiła na spieniężeniu ziemi.

Deweloper skokowo zmniejszył zadłużenie

W 2023 r. Lokum miało 451 mln zł przychodów, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma przekazała klucze do 774 lokali, o 6 proc. więcej rok do roku. Marża brutto ze sprzedaży zwiększyła się lekko z 36,9 do 37,6 proc., co oznacza bardzo wysoki pułap na tle branży.

Tymczasem zysk operacyjny urósł o 56 proc., do prawie 172 mln zł na co miało wpływ 33 mln zł zysku ze sprzedaży gruntu.

Uwagę zwraca znacząca redukcja kosztów finansowych - o ponad połowę, do 12,2 mln zł, co ma związek z wcześniejszym wykupem obligacji i spłatą kredytów budowlanych.

Rentowność netto wyniosła aż 30,6 proc. wobec 15,6 proc. rok wcześniej. Wskaźnik ROE (rentowności kapitału własnego) wyniósł 26,3 proc. wobec 104, proc. w 2022 r. Zysk netto w przeliczeniu na czystą działalność deweloperską wyniósł 100,7 mln zł, co oznacza 22,3 proc. marży netto.