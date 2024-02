Budimex z potężnym portfelem. Notowania z nowym maksimum

W poniedziałek rano notowania Budimeksu ustanowiły nowe maksimum, 736 zł. Największy w Polsce generalny wykonawca, rozwijający konsekwentnie działalność na innych polach, pochwalił się wstępnymi wynikami za 2023 r. Raport roczny ukaże się 10 kwietnia.

Skonsolidowane przychody wzrosły o prawie 14 proc., do 9,8 mld zł. Zysk operacyjny zwiększył się o aż 39 proc., do 781 mln zł. W tempie 38 proc., do 738 mln zł urósł zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.

Portfel zleceń Budimex wypchany jak nigdy

Część budowlana grupy zwiększyła przychody o 13 proc., do 8,9 mld zł, a zysk operacyjny o ponad 51 proc., do 714 mln zł – marża podskoczyła z 6 do 8 proc. Te dane implikują, że w samym IV kwartale przychody wyniosły 2,6 mld zł, a zysk operacyjny 292 mln zł, a marża operacyjna wyniosła 11,4 proc.

„Poprawa rentowności operacyjnej była możliwa m.in. dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi zamówień oraz stabilizacji cen kluczowych materiałów budowlanych, takich jak stal, a także dzięki zabezpieczeniu cen asfaltu” – czytamy w komentarzu.

Wartość portfela zamówień grupy na koniec 2023 r. wynosiła 13,1 mld zł, tyle samo rok do roku. Wartość kontraktów oczekujących na podpisanie, gdzie oferta spółki zajęła pierwsze miejsce, sięga drugie tyle, z czego ponad 7 mld zł przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych: czeskim oraz łotewskim.