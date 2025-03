Citi Handlowy nieprzyjemnie zaskoczył akcjonariuszy

– Intencją zarządu jest przeznaczenie 75 proc. zysku za 2024 r. na dywidendę – poinformowała Elżbieta Czetwertyńska, prezes Banku Citi Handlowego, podczas środowej konferencji omawiającej sprawozdanie finansowe za 2024 r.

Teoretycznie to dobra informacja, skoro z zysku za 2023 r. do akcjonariuszy trafiło ok. 64 proc. Ale w kwotach nominalnych dywidenda w tym roku może być niższa – to odpowiednio 1,32 mld zł oraz 1,45 mld zł.

Wszystko przez to, że w 2024 r. Bank Handlowy zarobił na czysto 1,76 mld zł, czyli aż o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Jak wyjaśniał zarząd, ten spadek to efekt dokonania dużych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów w segmencie bankowości detalicznej w łącznej kwocie 432,5 mln zł. Złożyły się na to odpisy pomniejszające wartość firmy o 180 mln zł (ze względu na rosnące koszty operacyjne wynikające z utrzymującej się presji kosztowej) oraz pomniejszające wartość aktywów trwałych o 252 mln zł (to m.in. ze względu na niższe przychody odsetkowe w segmencie detalicznym, w związku z przewidywanym spadkiem stóp procentowych).

Na konferencji zarząd banku podkreślał, że takie odpisy nie mają związku z trwającym wciąż procesem sprzedaży właśnie segmentu detalicznego. Analitycy podejrzewają jednak, że być może nie ma chętnych na zakup po takiej cenie, jak by chciał Citi Handlowy, i trzeba jednak dostosować ofertę do realiów rynkowych.

W pozostałych obszarach bank pokazał dosyć stabilne wyniki, choć nie są one zaskakująco dobre. Sam wynik z tytułu odsetek w całym 2024 r. wyniósł 3,2 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 2 proc. Wynik z tytułu prowizji sięgnął 0,57 mld zł i wzrósł rok do roku o 2 proc. Koszty operacyjne wzrosły o 7 proc. w ujęciu rocznym, do ok. 1,55 mld zł.