Przybywa marszandów, brakuje towaru

Koniec października i listopad to co roku najgorętszy okres na krajowym rynku aukcji. Codziennie odbywa się co najmniej jedna. Niedługo odbywać się będą dwie–trzy aukcje dziennie. W natłoku informacji nie zapominajmy o interesujących wystawach w galeriach komercyjnych. Na przykład stołeczna Galeria Donde (www.donde.pl) do 26 października prezentuje najnowsze obrazy Małgosi Malinowskiej (ur. 1984).