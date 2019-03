Recesja w USA w kwietniu 2020 r.?

Gośćmi Piotra Zająca w piątkowej Loży będą: Krzysztof Borowski, prof. SGH, Wojciech Białek, analityk rynkowy i bloger, a także Sobiesław Kozłowski, ekspert Noble Securities. Zgodnie z tradycją dyskusja zacznie się od rynkowych zaskoczeń. Zapytamy więc naszych gości, co było dla nich w marcu największym źródłem zdziwienia na giełdach. Ponadto porozmawiamy o nowym rynkowym straszaku, czyli inwersji krzywych rentowności w USA. Zdaniem Wojciecha Białka taka inwersja w przeszłości zapowiadała słabość amerykańskiej gospodarki z kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem. Poruszymy też temat branży gier komputerowych, która w marcu w końcu doczekała się swojego własnego indeksu – WIG-games. Poprosimy też naszych gości o to, by podzielili się swoimi obawami dotyczącymi kwietnia. Czy tematem, który będzie spędzał sen z powiek inwestorom w nadchodzącym miesiącu będzie brexit, wybory do europarlamentu, włoska gospodarka, a może polityka gospodarza Białego Domu? Zapraszamy w piątek o 12.00 na parkiet.com lub youtube.com/parkiettv.