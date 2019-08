Pure Biologics z 30 mln zł dofinansowania

"Celem projektu PureBIKE PB003 jest rozwój kandydata na lek opartego o przeciwciało, działającego w oparciu o strategię immunoterapii w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi. Opracowany zostanie bispecyficzny fragment przeciwciała aktywujący komórki układu odpornościowego typu 'naturalni zabójcy' do zwalczania nowotworu przez pierwsze ramię aktywne oraz hamujący wzrost i przerzuty guza przez drugie ramię aktywne. Do opracowania kandydata zostanie wykorzystana platforma spółki do generowania fragmentów przeciwciał - PureSelect pierwszej i drugiej generacji" – podała spółka w komunikacie.