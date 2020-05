Kolejne fatalne dane i spadki na rynku akcji

Dzień rozpoczął się od słabych danych o zamówieniach w niemieckich fabrykach, gdzie spadek wyniósł aż 15,6% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Poznaliśmy także wskaźniki PMI z Europy. Odczyty dla sektora usługowego były co prawda w większości zgodne z rynkowym konsensusem, jednak pokazały ogromny spadek w ujęciu miesięcznym. W Niemczech wskaźnik wyniósł zaledwie 16,2 pkt podczas gdy w marcu było to 35 pkt. Sytuacja jeszcze gorzej wygląda we Włoszech i Hiszpanii, gdzie usługowy PMI wyniósł odpowiednio 10,8 i 7,1 pkt.