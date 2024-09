Ujawnienia wynikające z ESRS E3

Przez termin „woda” należy rozumieć zarówno wody powierzchniowe, jak i gruntowe (podziemne). E3 obejmuje wymogi dotyczące ujawniania informacji o zużyciu wody w ramach działalności jednostki, w odniesieniu do jej produktów i usług, jak również powiązanych informacji dotyczących poborów oraz zrzutów wody. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę na to, jak powinny być interpretowane poszczególne pojęcia. Zużycie wody rozumiane jest jako ilość wody pobranej na teren jednostki (lub zakładu) i niezrzuconej z powrotem do środowiska wodnego lub strony trzeciej w ciągu okresu sprawozdawczego. Z kolei pobór wody to suma całej wody pobranej na teren jednostki ze wszystkich źródeł w celu dowolnego wykorzystania w ciągu okresu sprawozdawczego, a zrzut wody to suma ścieków i innych wód opuszczających granice organizacji i uwolnionych do wód powierzchniowych, gruntowych lub stron trzecich w ciągu okresu sprawozdawczego. Informacje te są ważne, ponieważ zgodnie ze standardem E3 podtematy związane z wodą objęte oceną istotności powinny dotyczyć wody, która obejmuje zużycie wód powierzchniowych, wód gruntowych, a także pobór i zrzut wody.