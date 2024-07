Russell 2000 rozgrzał emocje inwestorów. Małe spółki śmielej dołączają do hossy

Russell 2000, amerykański indeks małych spółek, zaczął środową sesję od spadku o blisko 1 proc. Dzień wcześniej zamknął się jednak 3,5 proc. na plusie, a w ciągu pięciu sesji wzrósł o ponad 11 proc. Znalazł się najwyżej od listopada 2021 r. „Russell 2000 zamknął się o 4,4 odchylenia standardowe wyżej od swojej 50-dniowej średniej kroczącej. Żaden inny indeks (Dow Jones Industrial od 1900 r., S&P 500 od 1928 r. i Nasdaq Composite od 1971 r.) nie zamknął się nigdy tak ekstramalnie” – napisali analitycy Bespoke Investment Group.

Korzystne obniżki stóp

Od początku roku do rozpoczęcia środowej sesji Russell 2000 wzrósł o 12,5 proc., podczas gdy S&P 500 zyskał 18,8 proc., a Nasdaq Composite urósł o 23,3 proc. Akcje amerykańskich małych spółek zaczęły silniej zyskiwać dopiero w lipcu, a w poprzednich miesiącach radziły sobie raczej słabo. Russell 2000 od początku roku do końca czerwca wzrósł jedynie o nieco ponad 1 proc., podczas gdy S&P 500 urósł o 14,5 proc., a Nasdaq Composite o 18,1 proc. Hossa na Wall Street była więc napędzana głównie przez duże spółki, w tym przez giganty technologiczne takie jak Nvidia. Co sprawiło więc, że papiery małych firm zaczęły od zeszłego tygodnia solidnie zyskiwać? Analitycy wiążą ich zwyżki z danymi wskazującymi, że inflacja konsumencka w USA była w czerwcu niższa od prognoz oraz z rosnącymi szansami na to, że Fed obniży we wrześniu stopy.

– Mamy do czynienia z rotacją. Zbiega się ona z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi cięcia stóp procentowych. Jeśli o 4 rano czasu nowojorskiego skoczyły kontrakty terminowe na Russell 2000, a spadły kontrakty na Nasdaq 100, to zagraniczni duzi inwestorzy dokonali w ciągu nocy dużych transakcji wpisujących się w tę rotację – twierdzi Andrew Brenner, analityk NatAlliance Securities.

– Spółki o małej kapitalizacji są szczególnie wrażliwe na zmiany w polityce pieniężnej, gdyż ich koszty pozyskiwania finansowania rosną, gdy stopy są wysokie. Spadające stopy mogą być więc wsparciem dla tych spółek – wyjaśnia David Kostin, główny strateg ds. rynku akcji w Goldman Sachs.