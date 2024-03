Franklin Templeton: S&P 500 sięgnie 4.744 pkt, zyski spółek wzrosną o 5,8 proc.

Zarządzający oceniają, że obligacje komunalne nadal są wysokiej jakości alternatywą służącą do dywersyfikacji inwestycji, a całkowity zwrot z tych instrumentów prognozowany jest na ok. 4 proc. w 2024 r.

Średni spread instrumentów 10-letnich wynosi ok. 124 punktów bazowych, co odzwierciedla niewielkie napięcia lub brak napięć w systemie, przy niezmiennie wysokiej jakości kredytowej. Spready instrumentów o wysokim dochodzie ze Stanów Zjednoczonych mają zakończyć 2024 r. na poziomie 423 punktów bazowych, co oznaczałoby wzrost z obecnego poziomu 338 punktów bazowych, w porównaniu ze średnim spreadem instrumentów 10-letnich wynoszącym ok. 424 punktów bazowych.

"Wskaźniki niewypłacalności są obecnie w okolicach poziomu 2,5 proc. i do końca 2024 r. zbliżą się do średniej historycznej wynoszącej 3,5 proc.

Spready instrumentów dłużnych z rynków wschodzących mają zakończyć 2024 r. na poziomie 377 punktów bazowych w porównaniu z obecnym poziomem 303 punktów bazowych. Średni spread instrumentów 10-letnich wynosi ok. 325 punktów bazowych.

Oscylowanie kursu dolara amerykańskiego we względnie ograniczonym przedziale oznacza, że kurs USD nie powinien mieć istotnego wpływu na zwroty denominowane w walutach krajowych.

Zdaniem zarządzających, nieruchomości komercyjne oferują interesujące możliwości w takich segmentach rynku, jak obiekty przemysłowe, wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe czy placówki badawcze.