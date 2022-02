Program „Bloki 200+" dotyczący opracowania technologii modernizacji bloków węglowych o mocy 200 MW jest na finiszu. Takich jednostek jest w Polsce ok. 44. Prace projektowe wspierane przez NCBiR dotyczyły uelastycznienia pracy bloków węglowych. Zakładamy jednak doskonalenie tej technologii już we własnym zakresie, po to by zapewnić najkorzystniejszy efekt technologiczny i ekonomiczny – powiedziała Justyna Mosoń, prezes Rafako Innovation.