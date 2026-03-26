WIG20 spadł o 0,18 procent zbierając niemal 2,04 miliarda złotych obrotu, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 0,21 procent przy obrocie zbliżonym do 2,37 miliarda złotych. Skromne zmiany indeksów kryją w sobie dynamiczne przesunięcia kilku walorów, które zrównoważyły się na poziomie średnich rynkowych. Od początku sesji na pierwszym planie grały dwie spółki – LPP i KGHM. Pierwszą handlowano w kontekście lepszych od oczekiwań wyników finansowych i gotowości do wypłacenia dywidendy w kwocie 900 złotych na akcję. Akcje LPP zdrożały o 12,69 procent i skończyły – co rzadkie – na drugim miejscu najbardziej aktywnie granych walorów na rynku z obrotem zbliżonym do 388 milionów złotych. W przypadku KGHM cieniem na notowaniach spółki położył się spadek cen metali, które wczoraj pozwoliły szukać mocnych zwyżek. Finalnie akcje KGHM spadły o 4,58 procent przy 222 milionach złotych obrotu. Dynamiczny spadek w perspektywie intra zanotował Orlen po sygnałach rządu o gotowości do wprowadzenia podatku od nadmiernych zysków dla koncernów paliwowych oraz obniżeniu stawki podatku VAT na paliwa z 23 procent do 8 procent. Finałowa strata spółki wyniosła 2,21 procent przy obrocie ułamek niższym od 500 milionów złotych. Na trzy wspominane walory przypadło przeszło 50 procent obrotu w koszyku WIG20. Z perspektywy technicznej sesja skończyła się wykreśleniem przez WIG20 świecy o skromnym korpusie, z dwoma równie małymi cieniami. Świeca idealnie oddaje płaski w sumie przebieg sesji i wpisuje się, a nawet wzmacnia wczorajszy sygnał, iż indeks blue chipów znalazł się w równowadze w rejonie 3300 pkt., gdzie szukał już wyciszenia w tygodniu poprzednim. Stale należy jednak zakładać, iż kolejny ruch rynku zostanie podyktowany przez otoczenie, które również dziś operowało z wrażliwością na ryzyko geopolityczne i przesunięcia na rynku ropy.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas