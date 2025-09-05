Wrzesień uchodzi za najsłabszy miesiąc na warszawskiej giełdzie, co potwierdzają dane historyczne. Pod względem stóp zwrotu, statystyczny wrzesień jest outsiderem i pewnym ewenementem. Od 1991 r. średnia stopa zwrotu WIG wynosi -1,62 proc., a mediana -1,02 proc. Dla porównania, kolejne dwa najsłabsze miesiące – czerwiec i marzec – wypadają już wyraźnie lepiej, notując odpowiednio o 0,91 i 1,28 punktu procentowego wyższe wyniki, choć również ujemne. Pod względem obrotów wrzesień wypada lepiej niż wakacyjne miesiące, plasując się w połowie stawki obok lutego.

