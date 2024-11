Optymistyczny piątek na światowych rynkach. Europa zyskuje pomimo słabych PMI

Wzrostowi przewodzi indeks małych spółek Russell 2000 (+0,9%), zaraz po nim Dow Jones (+0,6%), następnie S&P500 oraz Nasdaq na delikatnym plusie (+0,1%), odzyskując nieco spokoju po wczorajszej zmienności na akcjach Big Techu.

Na giełdach europejskich również obserwujemy zdecydowane wzrosty, pomimo obaw o eskalację wojny w Ukrainie. Optymizm na Starym Kontynencie wynika w dużej mierze z oczekiwań rynków wobec trajektorii polityki monetarnej EBC, które uległy drastycznej zmianie po publikacji dzisiejszych, alarmujących danych PMI. Pierwszy raz od początku roku mamy do czynienia z kurczeniem się zarówno przemysłu, jak i usług, co w połączeniu ze stabilnymi oczekiwaniami inflacyjnymi oraz będącym już w celu wskaźnikiem HICP są dla rynków wyraźnym sygnałem, że EBC powinien wejść w bardziej zdecydowany cykl obniżek. Najlepiej obrazuje to rynek pieniężny, który jeszcze na początku tygodnia był w zasadzie pewny grudniowej obniżki stóp o 25 pb, zaś na chwilę obecną daje aż 60% szans na podwójne, 50-punktowe cięcie. Pośród indeksów najwięcej zyskuje brytyjski FTSE 100 (+1,37%), następnie niemiecki DAX (+0,76%), polski WIG20 (+0,74%), francuski CAC40 (+0,48%) czy włoski FTSE MIB (+0,46%).

Wśród blue chipów na GPW, na szczycie zysków znajduje się Cyfrowy Polsat (+5,38%), wciąż na fali środowych wyników za III kwartał, które istotnie przekroczyły konsensus PAP, zamykając tydzień z imponujący wzrostem rzędu 14,7%. Na drugim miejscu mamy LPP (+4,64%), a zaraz potem Alior (+2,9%) i mBank (+2,75%). Największymi przegranymi dzisiejszej sesją są z kolei Pepco (-1,48%), PKN Orlen (-0,78%) oraz Budimex (-0,74%).

Uwagę inwestorów przyciągnęło dzisiaj głównie PZU. Największy w Europie Środkowo-Wschodniej ubezpieczyciel odnotował w III kwartale zysk rzędu 1,21 mld złotych, przewyższając oczekiwania analityków pomimo 20-procentowego wzrostu wypłat odszkodowań w związku z letnimi powodziami. Dużym sukcesem okazała się efektywna reasekuryzacja (zabezpieczenie się przez ubezpieczyciela), która pozwoliła ograniczyć koszty wypłat i zabezpieczyć stabilność finansową spółki.

Aleksander Jabłoński