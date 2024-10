Złoto z kolejnym rekordem

Co się działo na innych rynkach? Znów do czynienia mieliśmy ze spadającymi cenami ropy naftowej. Ta po południu traciła na wartości ponad 1 proc. i odmiana WTI spadła nawet poniżej 67 USD za baryłkę. Nowy szczyt ustanowiło złoto. Obecny rekord to już 2771 USD za uncję. Mocne wzrosty notował bitcoin. Jego cena rosła o prawie 4 proc. i zbliżyła się do 73 tys. USD.