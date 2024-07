Celon Pharma perłą dzisiejszej sesji

Teraz jednak pozostaje poznać odpowiedź na pytanie, co dalej. Bez zdecydowanej większości żadna z partii nie wprowadzi swoich radykalnych reform, natomiast kwestią otwartą pozostaje pytanie, czy w takich warunkach w ogóle jakiekolwiek reformy będą mogły wejść w życie.

Na razie rynek wydaje się lekko negatywnie oceniać perspektywy z 0,6% przeceną indeksu CAC40. Francuskie banki, które pozostawały pod największą presją związaną z wyborami, na początku sesji notowały wzrosty, jednak finalnie zakończyły dzień pod kreską. Spółki te będą w najbliższych miesiącach mierzyć się z potencjalnymi podwyżkami podatków lub wprowadzeniem nowych. Z czołowych przedstawicieli sektora najbardziej narażonym na takie zmiany wydaje się Societe Generale, który posiada najmniejszą “poduszkę” w postaci ROA za ostatnie 12 miesięcy wynoszącą 0,1%.

Na polskim rynku większość głównych indeksów zanotowała spokojną sesję. Wyjątkiem okazał się dziś sWIG80, który wybił nowe historyczne szczyty. Głównym powodem wzrostu indeksu była dziś informacja o udanych wynikach badań II fazy kandydata na lek CPL’36 w leczeniu ostrej schizofrenii. Wyniki okazały się ogromnym sukcesem, a CPL’36 przekroczył nawet oczekiwania samej spółki. Lek okazał się zarówno skuteczny (grupa przyjmująca 20 mg oraz 40 mg leków wykazała istotną statystycznie poprawę w stosunku do grupy kontrolnej przyjmującej placebo), jak i bezpieczny (w przypadku grupy przyjmującej 20 mg nie wystąpiła konieczność przerwania badania ze względu na skutki uboczne u żadnego z pacjentów, a w przypadku 40 mg i placebo przerwać badanie musiało odpowiednio 5 i 2 pacjentów).

Wyniki badań stanowią jeden z przełomowych momentów z perspektywy inwestorów lokujących swoje środki w branże MedTech. To właśnie w takich przypadkach można zauważyć najwyższe stopy zwrotu. I taką sytuację widzieliśmy również w przypadku Celon Pharmy, która na giełdzie zyskała dziś ponad +40%. Zgodnie z zapowiedziami prezesa, spółka będzie teraz najprawdopodobniej sprzedawała projekt innej firmie, która zajmie się wprowadzeniem leku w fazę III, co będzie stanowić skokowy wzrost przychodów spółki. Sukces badań klinicznych i portfolio kolejnych potencjalnych leków do wprowadzenia na rynek, wraz z potencjalnym mocnym napływem środków do spółki stanowią bardzo pozytywny sentyment wokół firmy.

Tymoteusz Turski