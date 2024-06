W szczególności widać to na francuskim indeksie CAC40, na którego wycenach ciąży jeszcze dodatkowo niepewność związana z nowo rozpisanymi wyborami. Stąd najprawdopodobniej problemy na europejskich indeksach będziemy oglądać do 30 czerwca, kiedy to odbywa się pierwsza tura wyborów. Z drugiej strony spadki od decyzji są już na tyle duże, że przynajmniej częściowo rynki mogły już wycenić ryzyka związane z wyborami. Wciąż jednak pozostaje w tej układance element niepewności, który pozostaje istotnym czynnikiem wyceny w przypadku rynku akcji.

Najbardziej wyróżniającym się akcentem na mapie Europy jest polski rynek. WIG wzrósł dzisiaj ponad 1,1%, a gwiazdami dzisiejszej sesji pozostały banki, których indeks WIG-Banki wzrósł o ok. 2,3%. Pozytywny sentyment i mocne wzrosty mogą wynikać z głośną ofertą przejęcia dużego estońskiego banku Luminor Bank przez polskie spółki. Przed polskimi spółkami tworzy się okazja do rozszerzenia działalności o jeden z większych bałtyckich banków. Jednak na razie ciężko jest przewidywać jak i czy w ogóle transakcja dojdzie do skutku ze względu na wzmożoną konkurencję ze strony węgierskiego OTP Bank. Mimo niepewności wokół potencjalnej transakcji widać, że inwestorzy są byczo nastawieni do otwierających się nowych perspektyw.

Amerykański rynek pozostał dziś zamknięty ze względu na Dzień Wyzwolenia, amerykańskie święto przypadające 19 czerwca. Mimo to amerykańskie spółki nie próżnują, a Amazon poinformował dziś o planowanym zainwestowaniu 10 mld euro m.in. w rozwój chmurowej infrastruktury AWS. Spółka poinformowała o rosnącym w Europie popycie na jej usługi wraz ze wzrostem zapotrzebowania na technologie związane ze sztuczną inteligencją. Rozszerzenia działalności w Niemczech stanowi zarówno szansę dla samej spółki na umocnienie się na istotnym dla firmy rynku, ale także prezentuje okazje dla samej gospodarki, gdyż nowe inwestycje mają otworzyć ponad 4000 nowych miejsc pracy.

Dział Analiz XTB