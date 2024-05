Polski gaming na czerwono po kwartalnych wynikach

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas: WIG20 może zejść poniżej 2400 pkt. Byłaby to ciągle korekta po silnym wzroście

Korekta, którą teraz obserwujemy nie jest jeszcze taka duża. Jeśli WIG20 spadłby poniżej 2400 pkt. to będzie to przecena o 8-9 proc., czyli podobna do tej z początku roku – mówi Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w BM BNP Paribas.