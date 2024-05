WIG20 przedłużył spadkową serię

Złoto znów wyraźnie w dół

Patrząc na inne aktywa, warto zwrócić uwagę na rozpędzającą się korektę spadkową metali szlachetnych. Już wczoraj doświadczyły one wyraźnych spadków, a dzisiaj, w szczególności w drugiej części notowań, znów nabrała ona tempa. Złoto traciło po południu 1,5 proc. schodząc w okolice 2340 USD za uncję. - Wczorajsze minutes dały inwestorom do zrozumienia, że obniżki stóp procentowych w USA wcale nie muszą nastąpić szybko. Na ostatnim posiedzeniu przedstawiciele Fed debatowali wręcz nad możliwością podwyżki stóp procentowych w celu skuteczniejszej walki z inflacją. Taki jastrzębi ton jest negatywny dla złota, bowiem sprzyja on wyższej wycenie amerykańskiego dolara i negatywnie przekłada się na ceny kruszcu. Co więcej, im wyższy jest poziom stóp procentowych, tym większy jest koszt alternatywny przechowywania złota w swoim portfelu, bowiem kruszec ten nie wypłaca odsetek — zwraca uwagę Dorota Sierakowska, analityk DM BOŚ.