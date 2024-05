Początek tygodnia na parkiecie w Warszawie przyniósł wzrost głównego indeksu, WIG20, o 3,12%, do poziomu 2547 pkt. Intrasesyjnie krajowy indeks podbił do 2553 pkt, co jest najwyższym poziomem od lutego 2018. mWIG40 wzrósł 1,7%, podczas gdy sWIG80 zanotował zwyżkę o 0,26%. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,6mld złotych.