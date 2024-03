Poranek maklerów – Warszawska giełda w ogonie

Dzięki wczorajszym wzrostom w Paryżu czy Frankfurcie pierwszy tydzień marca może zamknąć się na plusie dla kluczowych, europejskich indeksów. CAC 40 pierwszy raz w historii przekroczył próg 8000 punktów. DAX jest już o krok od zaatakowania poziomu 18000 pkt. Natomiast FTSE 250 ustanowił nowe, tegoroczne maksima. Momentum wciąż sprzyja bykom a miejsca do zwyżki nadal jest sporo. Londyński indeks ma sporo do nadrobienia względem pozostałych europejskich benchmarków. Niedawne wybicie się górą z trójkąta pozwala z optymizmem spojrzeć na wykres.

Czwartkową sesję w USA zdominowały byki. Nad kreską zameldowały się wszystkie, kluczowe indeksy. Nawet słabo zachowujący się w średnim terminie Russell 2000 ponownie zyskał na wartości. I jest on o krok od wybicia kolejnego oporu. Wczoraj do 2100 pkt zabrakło dwóch oczek. Poranne notowania wskazują na dalsze próby pokonania ww. pułapu.

Kolejny wyczyn w postaci pokonania historycznych maksimów, ma za sobą Nasdaq Composite. Czwartkowy zryw byków o 1,5% pozwolił zneutralizować wcześniejsze obawy związane z rozwinięciem się mocniejszej korekty. Indeks powrócił do szczytowej strefy a presja na kontynuację hossy utrzymuje się.

Łagodniejsi Lagarde i Powell

Kamil Cisowski, Di Xelion

Czwartkowa sesja miała upłynąć pod dyktando wypowiedzi czołowych światowych bankierów centralnych. Konferencja C. Lagarde i projekcja inflacji przedstawiona na posiedzeniu EBC z pewnością były wsparciem dla rynku. Po wypowiedziach prezes EBC czerwiec coraz wyraźniej rysuje się jako moment rozpoczęcia luzowania polityki pieniężnej w strefie euro. Stwierdziła ona m.in., że „potrzebujemy więcej danych, więcej szczegółów (…). Wiemy, że te dane pojawią się w najbliższych miesiącach. Będziemy wiedzieli nieco więcej w kwietniu, ale o wiele więcej w czerwcu”. Lutowa inflacja ewidentnie nie zrobiła dużego wrażenia na Radzie, co jest naszym zdaniem uzasadnione, szczególnie w obliczu zachowania cen gazu. W projekcji dodatkowo w dół zrewidowano prognozy wzrostu w strefie euro na ten rok z 0,8% do 0,6%, co jest kolejnym wezwaniem do działania. Rynek wycenia dzisiaj niemal cztery obniżki stóp w Europie w tym roku, choć termin rozpoczęcia cyklu jest bardziej spójny z trzema i taki wariant traktujemy jako bazowy. J. Powell w wystąpieniu przed Senatem również brzmiał łagodniej niż dzień wcześniej, mówiąc, że FOMC „jest niedaleko” od tego, by uzyskać pewność niezbędną do rozpoczęcia obniżek. Rynki długu wczoraj zyskiwały, wzmocnione zostały zakłady także na to, że również w USA zobaczymy pierwszy ruch w II kw., co oczywiście przełożyło się również na rynek akcji. Z głównych indeksów europejskich zobaczyliśmy stopy zwrotu od 0,16% (FTSE MiB) do 1,20% (IBEX), Stoxx 600 zyskiwał 0,99%.

Bardzo złą sesję, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i relatywnym, ma za sobą Warszawa. WIG20 spadł o 1,48%, sWIG80 o 0,30%, jedynie mWIG40 zyskał 0,02%. Solidny w naszej ocenie raport PKO BP został wykorzystany jako pretekst do realizacji zysków, lider sektora tracił 3,22%, a WIG-banki 2,08%. Jeszcze większym problemem było jednak Dino, które traciło 8,17% w sytuacji, która bliźniaczo przypominała tę sprzed kwartału – notowania gwiazdy GPW załamały się za sprawą niepokojących sugestii podczas prezentacji wyników Jeronimo Martins (zapowiedzi wojny cenowej na rynku dyskontów). Nawet jeżeli tym razem wymazanie spadków nie przyjdzie tak łatwo jak poprzednio, gwałtowna przecena może tworzyć okazję do kupna. Wystąpienie prezesa Glapińskiego nie przyniosło zaskoczeń, pomimo tryumfalnych i mało logicznych deklaracji, że „nie mamy w Polsce inflacji” pojawiły się także słowa, że „osiągniecie celu inflacyjnego obarczone jest wielką niepewnością i przekonaniem bliskim pewności, ze inflacja w drugiej połowie roku wzrośnie”.