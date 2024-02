Fala hossy rozlała się po świecie. Rekordy we Frankfurcie, Paryżu i Warszawie. U nas rosły wszystkie podstawowe wskaźniki – najwięcej zyskał WIG20 (1,5 proc.). Obroty na całym rynku zbliżyły się do 1,7 mld zł i wzrosły w relacji do środy o ponad 400 mln zł.