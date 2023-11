Analiza poranna – Może dziś Powell coś powie

Mucha otwiera furtkę do odsunięcia Glapińskiego? Ostry konflikt we władzach NBP

Adam Glapiński dość szybko może stracić możliwość pełnienia funkcji prezesa NBP. Postawienie go przed Trybunałem Stanu może spowodować zawieszenie go w czynnościach prezesa. – To bardziej prawdopodobne niż jeszcze 10 dni temu – mówi polityk Trzeciej Drogi.