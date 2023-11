Analiza poranna – Spokojny początek tygodnia

Podobnie zakończył się piątkowy handel. O ile sesja azjatycka miała jeszcze dziś pozytywny przebieg, to otwarcie na Starym Kontynencie rozpoczyna się od delikatnej korekty ubiegłotygodniowych wzrostów. Niemiecki Dax cofa się w kierunku 15200 pkt., a kontrakt terminowy na S&P500 zatrzymała się w okolicach pierwszego oporu na 4380 pkt.

Wzrost zatrudnienia w amerykańskim sektorze pozarolniczym spowolnił w październiku do 150 tys. z 297 tys. odnotowanych przed miesiącem. Dane wpisują się jednak w scenariusz spowolnienia na rynku pracy, który z kolei prawdopodobnie będzie prowadzić do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Dodatkowo stopa bezrobocia nieoczekiwanie wzrosła do 3.9% z 3.8% przed miesiącem. Obniżeniu uległa też dynamika wynagrodzeń do 4.1% z 4.3% we wrześniu.

Ostatnie dni niosły za sobą bardzo pozytywny obraz po trzech miesiącach spadków. Jeśli kolejne dane wpisywać się będą w scenariusz spowolnienia i hamowania presji cenowej, wówczas dalszy spadek rentowności powinien sprzyjać przepływowi kapitału z rynku długu w kierunku akcji.

Opublikowane dziś finalne dane PMI dla europejskiego sektora usługowego nie wniosły wiele nowego, jeśli chodzi o obraz aktywności gospodarczej i były zbieżne ze wstępnymi danymi. Indeks Sentix dla gospodarki strefy euro poprawił się w listopadzie do -18.6 pkt. z -21.9 pkt. poprzednio. Kalendarium makroekonomiczne nie należy dziś do najciekawszych. Podobnie będzie w całym najbliższym tygodniu. Uwagę należy zwrócić na pierwsze komentarze przedstawicieli Fed po ubiegłotygodniowym posiedzeniu, które przyniosło złagodzenie retoryki.

Po słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy pod presją pozostaje dolara, a kurs EURUSD wychodzi na najwyższe poziomy od połowy września i dobija do 1.0750. Złoty w parze z euro cały czas stabilnie, a notowania pozostają blisko 4.45, dolar tylko coraz niżej i kosztuje już 4.15. Jen wrócił poniżej 150 jenów za dolara po słowach szefa Banku Japonii Uedy, który debatę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w 2024 roku odsunął na pierwszą połowę roku.