Poranek maklerów: Trudny moment dla globalnych rynków

W przyszły czwartek opublikowane zostaną w USA wstępne dane o PKB w trzecim kwartale br. Rynek spodziewa się przyspieszenia wzrostu do 4,0% w ujęciu zannualizowanym z 2,1% w kwartale drugim.

Luka ściąga WIG20

Piotr Neidek, BM mBanku

Kwadrans po godzinie 6:00 kontrakty terminowe na niemiecki indeks nie wykazują poprawy nastrojów. Po piątkowej przecenie, podczas której DAX stracił -1.6%, sytuacja techniczna pogorszyła się. Benchmark czterdziestu największych spółek notowanych na Deutsche Boerse zamknął się poniżej progu 15000 punktów. Ostatni raz tak nisko był w marcu, jednakże obecna przecena nie wygląda na korektę, lecz na impuls. DAX wyszedł dołem z trójkąta rozszerzającego się. Na przestrzeni ostatnich lat tego typu sygnał zapowiadał mocniejsze spadki na niemieckim parkiecie. Oporem na ten tydzień jest 15288 i do tej wysokości przewagę mają niedźwiedzie.

Jankeskie byki spychane są do defensywy w ostatnich dniach. Nasdaq100 ma za sobą jeden z najsłabszych tygodni w tym roku. Russell2000 zanurkował na nowe roczne minima. Obecnie magnesem jest podłoga z 2022r., a impet spadków sprzyja niedźwiedziom. Pod presją podaży jest także DJIA. Po tym jak benchmark odpadł od ruchomego oporu średniej dwustusesyjnej, na wykresie pojawiło się kilka podażowych sygnałów. Mocno skomplikowała się sytuacja indeksu szerokiego rynku. S&P500 stracił w ciągu tygodnia -2.4% i wybił się dołem z kanału wzrostowego. Potencjalny zasięg spadków, liczony wg szerokości formacji, wskazuje na strefę poniżej 3900 punktów.

Nad Wisłą sytuacja byków zaczęła się mocno pogarszać w ostatnich dniach. sWIG80 powrócił do średniej dwustusesyjnej oraz do wnętrza kanału spadkowego. To może wskazywać na proces realizacji zysków z lokalnej zwyżki i zaproszenie do zaatakowania psychologicznej wartości 20000 punktów. mWIG40 odpadł od tegorocznego sufitu budując podwójny szczyt – formację odwrócenia trendu wzrostowego. Na rynku walutowym zabrakło kluczowych sygnałów. EURPLN wyrysował strukturę zachęcającą do wzrostów a wszystko to nad linią długoterminowego trendu wzrostowego. A WIG20 odpadł od oporu cofając się w kierunku niedomkniętej luki hossy. Wygląda na to, że tygodniowe okna (GAP_w) ponownie sprawdzą się jako źródło wiedzy dla niedźwiedzi, co należy robić po uformowaniu się takiej wyrwy punktowej na średnioterminowym wykresie.