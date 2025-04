Woda i ścieki wymagają większej uwagi

Z danych GUS wynika, że w ostatnich dwóch dekadach nasz kraj dokonał dużego postępu w ochronie środowiska, ograniczając zależność wzrostu gospodarczego od presji na środowisko. Mimo to konieczne są dalsze intensywne działania, dzięki którym będziemy coraz mniej wykorzystywać zasobów naturalnych i zmniejszać swoje oddziaływanie na otoczenie. Jednym z obszarów wymagających szczególnej uwagi niewątpliwie jest gospodarka wodno-ściekowa.

Z ostatnich danych GUS wynika, że w 2023 r. (danych za 2024 r. jeszcze nie ma) pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności spadł w Polsce o 11,2 proc. i był najniższy od co najmniej kilku lat. To ważne, zważywszy że zasoby słodkiej wody przypadające na każdego mieszkańca naszego kraju są jednymi z najniższych w Europie. Szczególnie mocno eksploatujemy wody powierzchniowe, gdyż w całym poborze stanowią ponad 78,2 proc. Postała część to wody podziemne i w minimalnym stopniu pochodzące z odwadniania zakładów górniczych. W Polsce aż 66,1 proc. wód pobiera szeroko rozumiany przemysł.