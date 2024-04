Boryszew z nową strategią do 2028 roku

Celem zarządu jest utrzymanie wysokiej dynamiki ok. 13 proc. wzrostu EBITDA rok do roku w latach 2024-2028 oraz osiągnięcie poziomu EBITDA ok. 590 mln zł w 2028 roku. - Marżowość EBITDA oraz dynamika wzrostu EBITDA jest wynikiem zmiany profilu działalności operacyjnej i koncentracji Grupy Boryszew na produktach o wyższej wartości dodanej dla klientów – podano w prezentacji.

Dynamika wzrostu poziomu przychodów w okresie prognozy ma utrzymywać się na podobnym poziomie równym ok. 3 - 10 proc., co ma związek z planowanym rozwojem nowych segmentów oraz optymalizacją aktywów grupy. Celem na 2028 rok jest osiągniecie poziomu ok. 7,1 mld zł przychodów w porównaniu z 5,69 mld zł w 2023 r. W perspektywie do końca obowiązywania strategii udział segmentu Metale w przychodach grupy ma zmniejszyć się do 47 proc. przy jednoczesnym wzroście udziału segmentu Motoryzacja do 35 proc. Na nowe segmenty Energia i Gospodarka Cyrkularna przypadnie odpowiednio 11 proc. i 7 proc.

Jak podkreśla zarząd nowa strategia jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i wyzwania związane z transformacją energetyczną. Grupa zamierza wydzielić dwa nowe segmenty działalności związanych z magazyn energii i gospodarką cyrkularną, w tym m.in. budowę magazynów energii 5 MW i 50 MW, budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych w Toruniu, a także budowę dodatkowej instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w Koninie.

Jednocześnie grupa planuje kontynuację rozwoju najbardziej rentownych produktów poprzez ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikację sektorów klientów końcowych, w tym m. in. w Segmencie Motoryzacja budowę nowych mocy produkcyjnych (Chiny), w Segmencie Metale podwojenie mocy produkcyjnych przewodów aluminiowych i wprowadzenie produktów o wyższej wartości dodanej do 2025 roku (NPA Skawina) oraz rozbudowę mocy produkcyjnych ze stopów (WM Dziedzice). Ponadto w planach jest wygaszenie niskomarżowych aktywów w Segmentach Chemia i Metale. Grupa zakłada, że optymalizacja bazy aktywów doprowadzi do zwiększenia wskaźnika ROA w 2028 r. do 5,82 proc.